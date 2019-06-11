Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan arşivleme firmasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gebze Kaymakamlığına vekalet eden Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, yangında ölen, yaralanan olmadığını belirterek, itfaiye ekiplerinin çalışmasının sürdüğünü aktardı.

Pek çok alanda fiziksel ve dijital arşivleme hizmeti veriyordu

Bilgi ve arşiv saklaması alanında faaliyet gösteren firmanın, dünya çapında kritik iş bilgileri ve bu bilgileri içeren evrak, güzel sanat eserlerinden değerli sanatçıların orijinal kayıtlarının korunmasına kadar pek çok alanda fiziksel ve dijital arşivleme hizmeti verdiği belirtildi.

Kaynak: AA