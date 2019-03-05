Alınan bilgiye göre, Pazariçi Mahallesi Kaynar Sokak'ta bir apartmanın önünde meydana gelen patlamada, bölgede kağıt toplayan Selma Altan yaralandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selma Altan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlk incelemede, Selma Altan ile kızı Pınar Altan'ın topladıkları malzemeleri, binanın önünde ayrıştırdıkları sırada patlamanın meydana geldiği öğrenildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ilk incelemede el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan vatandaşımız tedavi altına alınmış olup, gerekli tahkikata başlanmıştır. Yaralı vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: AA