Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziosmanpaşa'da kaza: Minibüste sıkışan yolcular kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Gaziosmanpaşa'da freni boşalan bir kamyonetin yolcu indiren minibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Otobüsün içinde sıkışan yolcular kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hekimsuyu Caddesi'nden Sultangazi istikametine giden İsmail N.'nin kullandığı yolcu minibüsü, yolcu indirmek için GOP Spor Tesisleri durağında durdu.
Bu sırada arkasından gelen Ahmet Y. yönetimindeki kamyonet, freninin boşalması nedeniyle duran minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs refüje çıkarak durdu. Yolcu minibüsünün içerisinde 2 yolcu sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkışan yolcular kurtarıldı.
Yaralı 5 yolcu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 21:10
- 20:47
- 20:56
- 19:53
- 19:41
Sıradaki Haber
Altınoluk'taki hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz