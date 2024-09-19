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Türkiye
AA 19.09.2024 10:39

Gazilerin tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını SGK karşılayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazilerin ihtiyaç duyduğu yüksek fonksiyonlu ve akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla karşılayacaklarını açıkladı.

Gazilerin tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını SGK karşılayacak

Gazilerin ihtiyaç duyduğu yüksek fonksiyonlu ve akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla karşılanacak.

Konuyla ilgili açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman gazilerimize minnettarız. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında aldığımız kararla gazilerimizin ihtiyaç duyduğu özellikli, yüksek fonksiyonlu, akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla karşılayacağız. 19 Eylül Gaziler Günü'nü bu vesileyle tebrik ediyor, hayata geçireceğimiz düzenlemenin kıymetli gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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SGK Vedat Işıkhan
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