Parçalı Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.09.2024 10:19

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 12 zanlı tutuklandı

Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 12 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Ekvator ve Kolombiya'dan gemiyle Mersin Limanı'na getirdikleri yüklü miktardaki kokainin satışından elde ettikleri geliri yurt dışına transfer eden suç örgütüne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla 3'ü yurt dışında 23 şüphelinin kimliği belirlendi.

5 baskında 20 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Mersin'de farklı tarihlerde düzenlenen 5 baskında 20 zanlı yakalandı

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i konutu terk etmeme olmak üzere 8'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yurt dışındaki 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
İstanbul Kaçakçılık Mersin Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Ankara'da seyir halindeki tır alev alev yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:05
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı
12:01
Kredi için 99,4 milyon liralık BES fonu teminat olarak gösterildi
11:59
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Gaziler Günü mesajı
12:03
Kartlı ödemeler ağustosta 1,42 trilyon lira oldu
12:01
İstanbul'da aranan 495 şüpheli yakalandı
11:51
BM: Gazze'de insanlar ortalama iki günde bir yemek yiyor
Senegal’ın balıkçı semti 'Guet Ndar'
Senegal’ın balıkçı semti 'Guet Ndar'
FOTO FOKUS
Harp sahasının yeni oyuncusu: Vurucu İHA
Harp sahasının yeni oyuncusu: Vurucu İHA
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ