Altının gramı 2 bin 821 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 2 bin 805 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 2 bin 821 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 660 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 570 liradan satılıyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 yükselişle 2 bin 575 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Dün, Fed politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına getirdi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını ve istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirterek, 50 baz puanlık faiz indirimi kararının, politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine olan artan güveni yansıttığını ifade etti.

ABD ekonomisinin genel olarak güçlü olduğunu ve son iki yılda hedeflere doğru önemli ilerlemeler kaydedildiğini aktaran Powell, iş gücü piyasasının eski "aşırı ısınmış" haline kıyasla "soğuduğunu" ve enflasyonunun önemli ölçüde azaldığını kaydetti.

Öte yandan, Fed'in projeksiyonlarında yıl sonuna kadar 50 baz puanlık faiz indirebileceği öngörülse de para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık indirim yapılacağı tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de BoE'nin faiz kararı, ABD'de cari işlemler dengesi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 600 ve 2 bin 630 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 550 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, eylül ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.