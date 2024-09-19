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Türkiye
AA 19.09.2024 09:46

Baba ve oğlu yolda bulduğu emekli maaşını sahibine teslim etti

Erzurum'da baba ve oğlunun yolda bulduğu 20 bin 100 liralık emekli maaşı, polis aracılığıyla sahibine ulaştırıldı.

Baba ve oğlu yolda bulduğu emekli maaşını sahibine teslim etti

Kurtuluş Mahallesi Endüstri Caddesi'nde oğlu ile aracıyla ilerleyen 63 yaşındaki Cafer Tugay Metin, yolun ortasında 20 bin 100 lira buldu.

Metin, parayı Gölbaşı Şehit Zekai Aktaş Polis Merkezi Amirliğine getirerek, ekiplere teslim etti.

Paranın 84 yaşındaki İbrahim Gürsaç'a ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, emekli maaşı olduğu öğrenilen parayı sahibine ulaştırdı.

Cafer Tugay Metin, parayı bulduktan sonra tüm işlerini bırakıp hemen polis merkezine geldiğini söyledi.

Baba ve oğlu yolda bulduğu emekli maaşını sahibine teslim etti

Paranın sahibinin bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Metin, "Arabamla giderken oğlumla yolun ortasında parayı bulduk, karakola getirdim ve polis arkadaşlara teslim ettim. Yaşlı bir amcanın parasıymış, polis arkadaşlara '2 bin lirayı bulan kişiye verin' demiş ama ben kabul etmedim. Bu İslami ve vatandaşlık görevim" dedi.

"Babam 'bu para helal, muhakkak geri döner' dedi"

Polis merkezinden parayı almaya gelen Gürsaç'ın 53 yaşındaki kızı Semra Gürsaç da kaybolan paranın babasının emekli maaşı olduğunu anlattı.

Gürsaç, babasının arızalanan aracını sanayiye götürdüğü sırada camiye giderken parayı düşürdüğünü ifade ederek, "Karakola geldik polisler sağ olsunlar parayı bulduklarını söylediler. İnsanlığın ölmediğini bugün bir kez daha öğrendim" ifadesini kullandı.

Babasının parayı kaybettikten sonra üzülmediğini dile getiren Gürsaç, "Babam para kaybolduktan sonra Pasinler'e gitti, 'Bu para helal, muhakkak geri döner' dedi, 2 saat içerisinde para bulundu. Az para değil bir emekli maaşı, bulunduğu için çok sevindik. Parayı bulan kişiye getirip teslim ettiği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gürsaç, polis ekiplerine de ilgi alaka ve hızlı çalışmaları için teşekkür etti.

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Emekli Erzurum
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