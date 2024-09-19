Beyoğlu'nda ahşap binada yangın

Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi Balabanbey Çıkmazı'ndaki 2 katlı metruk ahşap binada henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın sırasında binada ara ara çökmeler oluştu.

Müdahale sırasında olay yerinden geçen bir otomobilin üzerinden geçtiği yangın söndürme hortumu patladı. İtfaiye ekipleri, hortumu değiştirdikten sonra müdahaleyi sürdürdü.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Olayda ahşap bina tamamen yandı.

Söz konusu binada 27 Şubat'ta da yangın çıkmıştı. Lojman olarak kullanılan ve Nusretiye Camisi imamı ve müezzininin kaldığı belirtilen bina yangında hasar almıştı.