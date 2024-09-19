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Türkiye
AA 19.09.2024 10:27

Durakta uyuyakalınca telefon ve cüzdanını çaldırdı: O anlar kamerada

Adana'da bir kişi otobüs durağında uyuyakaldı. Uyuyakalan kişinin parasını, telefonunu ve kolyesini çalan zanlı tutuklandı. Hırsızlık, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kentteki bir fabrikada işçi olarak çalışan Metin Y. 10 Eylül'de mesaisinin bitiminin ardından evine dönmek için Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki otobüs durağında beklediği sırada rahatsızlanıp banka uzandı. Bir süre sonra uyuyakalan Metin Y, uyandığında cebindeki 6 bin lira ile cep telefonu ve boynundaki altın kolyesinin olmadığını fark etti.

Hırsızlık, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi

Metin Y'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, durağın yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekiplerin görüntüden yola çıkarak kimliğini ve adresini tespit ettiği İrfan D, ikametine yapılan baskınla yakalandı. Evde yapılan aramalarda bulunan cep telefonu ile altın kolye sahibine teslim edildi. Çalınan paraya ise ulaşılamadı.

İrfan D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Metin Y. duraktaki bankta uyuduğu sırada yanına yaklaşan şüpheli cebindeki parayı alıp uzaklaşıyor. Zanlı, bir süre sonra dönüp Metin Y’nin cep telefonu ile boynundaki altın kolyesini de alarak olay yerinden ayrılıyor.

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Adana Cep Telefonu Hırsızlık Otobüs
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