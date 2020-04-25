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Gaziantep'te zehir tacirlerine operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te emniyet ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, iki ruhsatsız tabanca, 58 mermi, bir tüfek ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu GaziantepSon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 09:55
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