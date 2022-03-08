Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan zanlı yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda çalışma yürüten ekipler, terör örgütü PKK/KCK içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen zanlıyı operasyonla yakaladı.
Örgüt üyesi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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