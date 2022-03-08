Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 11:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çeşme'yi sağanak ve dolu vurdu
İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu caddeleri göle çevirdi. Alaçatı ve Ilıca semtlerinde su baskınları yaşandı.
İzmir'de beklenen sağanak, batı ilçelerinde etkisini gösterdi. Çeşme'de yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Aniden bastıran sağanak nedeniyle Alaçatı ve Ilıca semtlerinde sokaklar göle döndü. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Baz noktalarda dolu yağışı sebebiyle caddeler beyaza büründü.
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