Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de 8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'deki FETÖ davalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i kadın 8 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, cezaları kesinleşen hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerin adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda Ö.D, A.C, O.Ö, A.B, Ö.C, M.S, H.K. ve U.Ş. yakalandı.
Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine teslim edildi.
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