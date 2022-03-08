Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da 37 yol yoğun kar nedeniyle kapandı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yoğun kar sebebiyle 37 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor. Kapalı yolları açmak için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Erzurum'un yüksek kesimlerinde tipi etkili olurken, kırsaldaki 37 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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