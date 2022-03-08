Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Erzurum'un yüksek kesimlerinde tipi etkili olurken, kırsaldaki 37 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.