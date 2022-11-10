İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2 araç ve 2 adreste arama yapan ekipler, 2 kilo 120 gram eroin ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli emniyete götürüldü.