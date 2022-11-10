Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
[Fotograf: DHA]
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 2 araç ve 2 adreste arama yapan ekipler, 2 kilo 120 gram eroin ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu
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