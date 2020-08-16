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Gaziantep'te terör örgütü operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, önceki gün kent merkezinde sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK üyeliği suçundan gözaltına alınan A.K. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: terör örgütü PKK kck terör operasyonu GaziantepSon Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 11:42
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