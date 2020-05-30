Koronavirüs tedbirleri kapsamında Gaziantep'te emniyet ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda son 24 saatte 20 yaş ve altındaki 667, 65 yaş ve üstündeki 15 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına, bin 318 kişiye ise sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Ayrıca denetlenen 262 iş yerinden birine de kurallara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi.