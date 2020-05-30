Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da zehir tacirlerine yönelik operasyon: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Adana'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kiloyu aşkın uyuşturucu madde ve çok sayıda hap ele geçirildi.
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel ve Cumhuriyet mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 3 kilo 10 gram esrar ve 444 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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