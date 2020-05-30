Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılış kurdelasını kesen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ünlü profesörün oğlu, kızı ve gelini de eşlik etti. Üçü de profesör olan aile fertleri, duygu dolu törenin ardından TRT Haber'e konuştu.

Dünyaca ünlü Türk patolog Profesör Doktor Feriha Öz. 4 Nisan 2020 tarihinde, koronavirüs nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti. Hocaların hocası Feriha Öz'ün adı, şimdi Sancaktepe Acil Durum Hastanesi'nde yaşayacak.

Yapımı 45 günde tamamlanan hastaneyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı. O anlamlı açılış töreninde, Öz ailesi de oradaydı.

Bayrağı, hocaların hocası olan annelerinden devraldılar

Feriha Öz'ün oğlu, KBB Uzmanı Prof. Dr. Ferhan Öz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onun ismini böyle bir modern, hakikaten gurur duyacağımız bir hastaneye vermesi acımızı bir nebze azaltmıştır. Hastane hayalimin bile ötesinde diyebilirim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, 8 bin yataklı hastaneyi, merhum profesörün oğlu, kızı ve geliniyle birlikte gezdi.

Profesör Feriha Öz'ün izinden giden aile fertlerinin hepsi de profesör. Onlardan biri olan gelini Büge Öz, bayrağı kayın validesinden devralmış. Tıpkı onun gibi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı yürütüyor.

Cerrahpaşa Tıp. Fak. Patoloji ABD Bşk. Prof. Dr. Büge Öz, "Bitmeyecek bence ismi hep yaşayacak. Biz de onun ismini yaşatmak için ailenin diğer 3 ferdi olarak hepimiz eğitmen olduk. Hepimiz profesör olduk. Öğrenci yetiştirmeye kendimizi adadık." dedi.

Kızı Fulya Öz de annesiyle aynı yola baş koymuş.

Trakya Üniv. Tıp Fak. Öğr. Üyesi Fulya Öz, "İkimiz de yengem de ben de, bize o kadar çok patalojiyi sevdirdi ki onun verdiği görevi devam ettirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Son teknoloji ile donatılan kompleks, sağlık turizmine katkı sağlayacak. Her türlü tıbbi donanıma sahip hastane, olası bir afette yaraların sarılmasında etkin rol oynayacak.