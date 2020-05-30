Haber Giriş: Kaynak: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri denetim yaptı.
İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 şehirde 2 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri kurdukları noktalarda denetleme yaptı.
[Fotoğraf: DHA]
Denetleme noktalarının bir de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya giriş kısmıydı. Araçları durduran polis ekipleri sürücülerin kimliklerini ve izin belgelerini kontrol etti.
[Fotoğraf: DHA]
Denetleme sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girmesi yasak olan sebze taşıyan kamyon sürücüsüne ceza kesildi.
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