Başkentin 25 ilçesinde 46 istasyonla hizmet veren İtfaiye Daire Başkanlığı, itfaiyecilere yönelik günlük zorunlu hizmet içi eğitim programlarını sanal ortama taşıyacak.

Haziranda başlacak uzaktan eğitimle, 24/48 çalışma esasına göre görev yapan itfaiyecilerin yanı sıra vatandaşlara da yangın önlemleri, yangına müdahale ve yardım konularında eğitim verilecek.

Bu kapsamda, Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda oluşturulan sanal sınıf sayesinde videolu anlatım içerikleri ve kütüphaneye 7/24 erişim sağlanabilecek.

Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçirilen günlük hizmet içi eğitim programlarına "abbitfaiye.vedubox.net" adresi üzerinden erişilebilecek.