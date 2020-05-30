Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara İtfaiyesi uzaktan eğitim sistemine geçecek
[Fotoğraf: AA]
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle ara verdiği itfaiye eğitimlerini uzaktan eğitim sistemiyle yapacak. Sanal sınıf sayesinde içeriklere, 7/24 erişim sağlanabilecek.
Başkentin 25 ilçesinde 46 istasyonla hizmet veren İtfaiye Daire Başkanlığı, itfaiyecilere yönelik günlük zorunlu hizmet içi eğitim programlarını sanal ortama taşıyacak.
Haziranda başlacak uzaktan eğitimle, 24/48 çalışma esasına göre görev yapan itfaiyecilerin yanı sıra vatandaşlara da yangın önlemleri, yangına müdahale ve yardım konularında eğitim verilecek.
Bu kapsamda, Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda oluşturulan sanal sınıf sayesinde videolu anlatım içerikleri ve kütüphaneye 7/24 erişim sağlanabilecek.
Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçirilen günlük hizmet içi eğitim programlarına "abbitfaiye.vedubox.net" adresi üzerinden erişilebilecek.
Etiketler: yangın önlemleri uzaktan eğitim ankara itfaiyesiSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:54
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