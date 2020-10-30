Haber Giriş: Kaynak: İHA
Gaziantep'te tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 78 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Nizip ilçesi Sanayi Mahallesinde Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan operasyon sonucu şüpheli A.Ö. isimli şahsın üzerinde 40 adet sikke, 10 adet yüzük, 3 adet insan figürlü heykel, 20 adet metal obje, 5 adet taş obje ele geçirildi.
Yakalanan ve tarihi eser olduğu değerlendirilen toplam 78 parça objenin sahte olup olmadığı inceleneceği öğrenilirken, A.Ö isimli şahsın gözaltına alındığı aktarıldı.
Etiketler: Tarihi EserSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 10:44
Son Haberler
- 11:20
- 11:04
- 11:16
- 10:52
- 10:46
Sıradaki Haber
Kocaeli'nde elektrik trafosunda patlama: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz