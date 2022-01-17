Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te soba zehirlenmesi: 40 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 40 kişi tedavi altına alındı.
Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle 40 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan söz konusu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuvvetli rüzgar nedeniyle soba zehirlenmelerinde artış var. Lütfen dikkatli olalım" uyarısında bulundu.
Etiketler: Gaziantep Soba Zehirlemesi
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