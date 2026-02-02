Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 7.9ºC Ankara
Türkiye
AA 02.02.2026 10:27

Gaziantep'te sitenin istinat duvarı çöktü: O anlar kamerada

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bülbülzade Mahallesi 136059. Sokak'ta bulunan 4 bloklu Palmiye Sitesi'ndeki istinat duvarının dün çökmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında olay anına ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Görüntülerde, duvarın çökerek bahçedeki araçların üzerine doğru devrilmesi, sonrasında ise iki bloktaki 4 daireye zarar vermesi görülüyor.

Merkez Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi 136059. Sokak'ta bulunan 4 bloklu Palmiye Sitesi'nin istinat duvarı dün henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüş, çökme sonucu 4 dairede hasar oluşmuş, bazı araçlar da göçük altında kalmıştı. Kimsenin yaralanmadığı olayda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tedbir amacıyla 4 blok tahliye edilmişti.

Gaziantep
