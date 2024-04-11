Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış sebebiyle yollar göle döndü.
Sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı sürücüler battaniye ve halılar ile araçlarını doludan korumaya çalıştı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise, doludan korunmak için duvar kenarlarına sığındı.
Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde su basan garajı temizlemeye çalışan site görevlisi elektrik akımına kapıldı.
Site görevlisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.