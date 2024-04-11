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Türkiye
TRT Haber 11.04.2024 21:54

Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Şahinbey ilçesinde su basan garajı temizlemeye çalışan bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gaziantep'te akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış sebebiyle yollar göle döndü.

Sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Bazı sürücüler battaniye ve halılar ile araçlarını doludan korumaya çalıştı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise, doludan korunmak için duvar kenarlarına sığındı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde su basan garajı temizlemeye çalışan site görevlisi elektrik akımına kapıldı.

Site görevlisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

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