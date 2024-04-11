Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış sebebiyle yollar göle döndü.

Sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

[Fotoğraf: İHA]

Bazı sürücüler battaniye ve halılar ile araçlarını doludan korumaya çalıştı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise, doludan korunmak için duvar kenarlarına sığındı.

[Fotoğraf: DHA]

Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde su basan garajı temizlemeye çalışan site görevlisi elektrik akımına kapıldı.

Site görevlisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.