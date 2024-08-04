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Türkiye
AA 04.08.2024 12:57

Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 2 ölü

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 2 ölü
[Fotograf: DHA]

Ahmet G. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile Mehmet B. yönetimindeki traktör Karkamış yolu Yakacık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazanın ardından otomobildekilere yardım için traktörden inen Mehmet B'ye ise plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalede Mehmet B. ile Ahmet G'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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