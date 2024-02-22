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Türkiye
İHA 22.02.2024 13:30

Gaziantep'te inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te bir inşaatta ahşap iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken 2 işçi yaralandı.

Gaziantep'te inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Gaziantep'te inşaatta işçiler dış cephe çalışması yaparken üzerinde bulundukları ahşap iskele çöktü.

İskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çöken iskeleden düşerek yaralanan işçileri ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Durumu ağır olan ve Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Musab Muhammed yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer işçilerin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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