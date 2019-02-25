Türkiye
Gaziantep'te iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
25 Şubat 2019 Pazartesi 10:04 - Son Güncelleme 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:12
Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bahadır Hazar idaresindeki tır, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 45. kilometresinde Enver Arık yönetimindeki tırla çarpıştı.
Kazada, sürücü Hazar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Enver Arık ise 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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