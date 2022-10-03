Çamlıtepe Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobil çarpıştı.

Kazada, 10 kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.