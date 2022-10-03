Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 21:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı
[Fotograf: AA]
Gaziantep'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Çamlıtepe Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobil çarpıştı.
Kazada, 10 kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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