Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatarla Mahallesi'ndeki iki iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler iş yerlerinde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 49 cep telefonu ele geçirdi.

Bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.