Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 19:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te gümrük kaçağı 49 cep telefonu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, gümrük kaçağı 49 cep telefonu ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatarla Mahallesi'ndeki iki iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler iş yerlerinde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 49 cep telefonu ele geçirdi.
Bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Malatya'da 1 kilogram sentetik kannabinoid ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz