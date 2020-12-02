CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan'a "kimsin sen?" diyen sayın Kılıçdaroğlu'na buradan hatırlatmak istiyorum. Yedi düvele meydan okuyan ve "dünya 5'ten büyüktür" diye haykıran bir liderdir, kahraman bir liderdir Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, "KKTC'de Maraş ile ilgili söylemleriniz Rumları sevindiriyorsa, Türkiye'deki tavrınız FETÖ'yü sevindiriyorsa, Türk ordusu ile ilgili hakaretleriniz Türkiye düşmanlarını ve bölücüleri sevindiriyorsa dönüp aynaya bakmanız gerekir." diyerek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Genel Kurul'da tansiyon yükseldi

Meclis Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Özür Özel arasında sözlü tartışma çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı sıfatının dışında bir partinin genel başkanlığı sıfatını taşıyor. Öyle olunca da tarafsız ve devleti temsil niteliğindeki Cumhurbaşkanına karşı kullanılacak dil ile sürekli polemik yapan ve her imkanla siyasi muhataplarına saldıran birisine karşı kullanılacak dilin aynı olmasını beklememek lazım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Başkanvekili Akbaşoğlu ise, "Tabii ki siyasi eleştiriler olabilir, bundan daha doğal bir durum yok, hepimiz siyaset yapıyoruz ancak yalan, dolan, iftirayla, fitne fesatla hakikatleri ters düz etmek, hakaretlerle saldırmak hiç kimsenin ne haddidir ne harcıdır." diye konuştu.