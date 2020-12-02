Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 18 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 18 evde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Arsuz İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı başkanlığında olağanüstü toplandı.
Toplantıda, Kepirce Mahallesi Şehit Hüseyin Çam Caddesi'ndeki COVID-19 vakaları nedeniyle 18 evin karantinaya alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara kapatılan bölgede filyasyon ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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