Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 17:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da fabrika yangını
İstanbul Sultangazi'de bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eski Habipler Mahallesi Arnavutköy Habipler yolu üzerindeki demir tel fabrikasında sobadan çıktığı tahmin edilen yangın meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçileri binadan tahliye eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
Etiketler: Yangın
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