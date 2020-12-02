Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
Adıyaman'da tefecilik yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 zanlıyı takibe aldı.
Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 9 senet defteri içerisinde 184 kişiye ait senet ve 3 dijital materyal ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.
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