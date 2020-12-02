Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; halkın sağlığını korumak ve salgının yayılmasını azaltmak amacıyla pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda ambalajlı veya ambalajsız her türlü ekmek ekmek çeşitleri, yufka, bazlama, gözleme, simit, tatlı ve diğer unlu mamuller ile pastacılık ürünlerinin satışının yapılmamasına karar verildi.

Alınan kararlara uymayanlara cezai işlem uygulanacak.