Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 16:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karabük'te seyyar simit satmak yasaklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karabük'te, koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında ambalajlı veya ambalajsız farketmeksizin seyyar olarak satılan gıdaların satışı yasaklandı.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; halkın sağlığını korumak ve salgının yayılmasını azaltmak amacıyla pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda ambalajlı veya ambalajsız her türlü ekmek ekmek çeşitleri, yufka, bazlama, gözleme, simit, tatlı ve diğer unlu mamuller ile pastacılık ürünlerinin satışının yapılmamasına karar verildi.
Alınan kararlara uymayanlara cezai işlem uygulanacak.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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