Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da kara yolunda obruk oluştu
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'ın Keban ilçesinde, kara yolunda 9 metre çapında ve 2 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Yolda asfaltlama çalışması yapılıyor.
Elazığ-Keban Aşağı Çakmak köyü mevkisinde, D-260 kara yolunda çökme olduğunu fark eden sürücüler, güvenlik güçlerine haber verdi.
Olay yerine gelen kara yolları ekipleri, yolda 9 metre çapında ve 2 metre derinliğinde obruk oluştuğunu belirledi.
[Fotoğraf: AA]
Kontrollü geçişe izine verilen yolda, yağış dolayısıyla obruğa dolan su, Keban Belediyesi ekiplerince boşaltıldı.
Ekiplerin toprakla doldurduğu yolda asfaltlama yapılıyor.
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