Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 15:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yayalara yol vermeyen sürücülere 24 bin liraya yakın ceza verildi
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, yayalara yol vermeyen 40 araç sürücüsüne, 598 liradan toplam 23 bin 920 lira ceza kesti.
Bursa İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Sinanbey Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi'nde yaya geçitlerinde uygulama yaptı.
Uygulamada yayalara yol vermeyen 40 sürücüye, her birine 598 liradan toplam 23 bin 920 lira para cezası uygulandı.
[Fotoğraf: DHA]
Yayaya yol vermediği için ekiplerce durdurulan sürücülerden Adnan Koşarer, Emniyet Müdürlüğü ekiplerine itiraz ederek, bir önceki yaya geçidinde yol verip vermediğini hatırlamadığını söyledi.
Etiketler: Trafik
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