Iğdır genelinde yer alan 48 caminin iç ve dış temizliğinin yapılması için tamamı kadınlardan oluşan 14 kişilik ekip kuruldu.

İlk etapta, kent merkezinde bulunan ve en çok kullanılan camilerden merkez Ulu Cami, Hacı Yusuf Hacer Camii ve Nuh Nebi Camii'nde temizlik çalışması yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Iğdır Belediyesinden yapılan açıklamada, camilerin yoğunluğuna göre temizliğin belli aralıklarla yapılacağı aktarılarak, şöyle denildi:

"Ekiplerimiz, camilerimizin hem iç mekan hem de dış mekan temizliklerini ayrıntılı olarak yapacak. Yapılan detaylı temizlik çalışmaları ile toplum sağlığını tehdit eden koronavirüs salgını riskinin de en aza indirilmesini amaçlıyoruz."