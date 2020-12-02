Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 19:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 1 kilogram sentetik kannabinoid ele geçirildi
[Fotoğraf: AA ]
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 15 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucunda uyuşturucu ticareti yapacağı değerlendirilen bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 1 kilo 15 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken E.B, S.T, M.C, ile Y.K. gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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