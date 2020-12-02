İstanbul Eczacı Odası (İEO), hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, cumartesi günü nöbetci eczane sayısını artırdığını açıkladı.

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 5 Aralık 2020 Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczane sayıları 3 kat arttırılarak hizmet verecek. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19:00'a kadar çalışacak, saat 19.00 sonrası ise normal günlerde olduğu gibi nöbet sistemiyle hizmet verilmeye devam edilecek."