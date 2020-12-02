Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 18:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da cumartesi günü 'nöbetçi eczane' sayısı 3 katına çıkarılacak
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul Eczacı Odası (İEO), sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden ilan edildiği 5 Aralık 2020 Cumartesi günü nöbetçi eczane sayısını 3 katına çıkardığını duyurdu.
İstanbul Eczacı Odası (İEO), hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, cumartesi günü nöbetci eczane sayısını artırdığını açıkladı.
İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 5 Aralık 2020 Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczane sayıları 3 kat arttırılarak hizmet verecek. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19:00'a kadar çalışacak, saat 19.00 sonrası ise normal günlerde olduğu gibi nöbet sistemiyle hizmet verilmeye devam edilecek."
Etiketler: Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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