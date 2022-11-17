Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı
[Fotograf: AA]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen kazada düğüne gidenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Hatay'dan Siirt'e yakınlarının düğününe gidenleri taşıyan Umut Kurt idaresindeki minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı mevkisinde, iddiaya göre arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve 10 yolcu kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Mehmet Nuri Siyahtoprak kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Gaziantep'te lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
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