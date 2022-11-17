Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
[Fotograf: AA]
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrilen minibüsteki 53 yaşındaki Mehmet Nuri Siyahtoprak hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.
Nurdağı-Gaziantep yolunun 13'üncü kilometresinde meydana gelen kazada, Umut Kurt yönetimindeki minibüs, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde, Mehmet Nuri Siyahtoprak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü Umut Kurt ile minibüste bulunan Nurcan Kurt, Mesude Durmuş, Sabriye Siyahtoprak, Leyla Siyahtoprak, Bahar Siyahtoprak, Veysel Siyahtoprak, Mahmut Siyahtoprak, Aslıhan Siyahtoprak ve Deniz Siyahtoprak ise ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Gaziantep
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