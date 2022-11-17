İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'da kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 36,33 seviyelerine kadar düştü.

Ekim ayında yüzde 40,84 olan su seviyesinin, kasım ayında da azalmaya başladığı görüldü.

Alibeyköy Barajı'nda ise kuraklık nedeniyle tarihi Mağlova kemeri tamamen göründü.

[Fotoğraf: İHA]

Sazlıdere Barajı'nda havadan çekilen görüntüler ise kuraklık tehlikesini işaret etti.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

"Ömerli Barajı yüzde 43,17 Alibey yüzde 19,05 Büyükçekmece yüzde 43,08 Darlık yüzde 37,79 Sazlıdere yüzde 42,18 Elmalı yüzde 40,33 Istrancalar yüzde 22,62 Kazandere yüzde 15,3 Pabuçdere yüzde 2,92 Terkos yüzde 41,14"