Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Balıkesir yönüne giden Alper Koç yönetimindeki yolcu minibüsü, Ayvacık girişindeki kavşaktan ilçe merkezine dönen İsmet Sevim'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Minibüsün devrildiği kazada, otomobil bariyerlere çarparak durabildi.
Olayda sürücüler Koç ve Sevim ile minibüsteki yolculardan Adil Özbağcı, Meral Gökhan, Hüseyin Acar ve Simgenur Alkan yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Ayvacık ve Ezine devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Çanakkale Trafik Kazası
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