İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte izinsiz olarak ateşli silah imal etmek, nakletmek ve satmak suçları ile ilgili 4 av bayisi ve bayi sahiplerine ait ikametlere operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 84 adet gerçek tabancaya çevrilmek üzere hazır halde bulunan kuru sıkı tabanca, 1 adet 7.65 milimetre çapında tabanca, 2 adet 6136 SKM kapsamında tüfek, 27 adet ruhsatsız av tüfeği, 53 tabanca sürgüsü ve üst kapak, çok sayıda tabanca parçası ve şarjörü, kuru sıkı tabancaları gerçeğe çevirmede kullanılan çok sayıda materyal, 2 adet 6136 SKM kapsamında bıçak ve çok sayıda muşta ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İHA