1. Hudut Tabur Komutanlığı personelini taşıyan askeri araç, ilçe girişinde devrildi.

Kazada yaralanan 5 asker, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı 3 asker, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tedavileri devam eden iki askerin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.