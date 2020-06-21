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Gaziantep'te askeri araç devrildi: 5 asker yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 asker yaralandı.
1. Hudut Tabur Komutanlığı personelini taşıyan askeri araç, ilçe girişinde devrildi.
Kazada yaralanan 5 asker, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı 3 asker, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Tedavileri devam eden iki askerin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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