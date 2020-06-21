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Malatya'da ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Enes K. idaresindeki otomobil ile Cihan A. yönetimindeki ambulans, Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde çarpışarak yol kenarında bulunan markete girdi.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Ensar K. ve Rümeysa K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, tedavi altına alındı.
Etiketler: trafik Kazası Battalgazi ilçesi 3 yaralıSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 15:11
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