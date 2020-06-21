Sakarya Papuççular Caddesi’nde bulunan restoranda, saat 00.30 sıralarında, alkol alan iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sokağa çıkan iki grup, kavga etmeye başladı. Ferit K., üzerinde taşıdığı silahı çıkararak ateş etmeye başlarken, bir kişi de bıçakla saldırdı.

Kavgada F.E., O.A. ve E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, silahla yaralanan kişi ile bıçaklanan yaralanan 2 kişiye ilk müdahalede bulunarak, ambulanslarla Yenikent Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ferit K., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınırken, bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ferit K.’nın daha önce 'yaralama'dan suç kaydının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.