Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından Babalar Günü ile ilgili mesaj paylaştı.

Kasapoğlu, paylaşımında Nazım Hikmet'in "Baba" şiirinden alıntı yaptığı Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Baba! Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım!

Ne zulüm, ne ölüm, ne korku başımı eğemez! Yalnız senin elini öpmek için eğilir başım."



