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Bakan Kasapoğlu'ndan Babalar Günü mesajı
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından Babalar Günü ile ilgili mesaj paylaştı.
Kasapoğlu, paylaşımında Nazım Hikmet'in "Baba" şiirinden alıntı yaptığı Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Baba! Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım!
Ne zulüm, ne ölüm, ne korku başımı eğemez! Yalnız senin elini öpmek için eğilir başım."
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