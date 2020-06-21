Haber Giriş: Kaynak: DHA
Dereye düşen kamyonetin sürücüsü aranıyor
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon'un Maçka ilçesinde, kamyonetiyle uçtuğu derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zeki Atasoy'u arama çalışmaları sürüyor.
Dün sabah saatlerinde Trabzon Sümela Manastırı yolunda, Zeki Atasoy yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Coşandere Deresi'ne uçtu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kayıp sürücüyü bulmak için arama çalışması başlattı. Dün yapılan arama çalışmalarına rağmen Zeki Atasoy'a ulaşılamadı.
[Fotoğraf: DHA]
Havanın kararmasıyla dün ara verilen arama çalışmaları bugün sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda, dereye yuvarlanan kamyonet vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Akıntının kuvvetli olduğu derede, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timi, AKUT ve güvenlik korucuları da arama çalışmalarına eşlik ediyor.
Etiketler: kamyonet Coşandere DeresiSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 14:42
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